«Появление Карпина в «Спартаке» пока невозможно. Его в «Динамо» брали не для того, чтобы уволить через полгода». Семшов о тренере
Игорь Семшов: Карпина в «Динамо» брали не для того, чтобы уволить через полгода.
Игорь Семшов не верит, что Валерий Карпин уйдет из «Динамо» и возглавит «Спартак».
«Думаю, появление Карпина в «Спартаке» в ближайший сезон невозможно. Просто потому, что он будет работать в «Динамо». Его туда брали не для того, чтобы уволить через полгода.
«Динамо» Карпина показывает неплохой футбол, а по результатам есть большие вопросы к футболистам. Давайте спросим с них. С Карпина будем спрашивать уже в следующем сезоне», — сказал экс-игрок сборной России.
