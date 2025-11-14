Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»
Рафаэл ван дер Варт: Роналду съел бы себя, если бы был из шоколада.
Рафаэл ван дер Варт посмотрел ролик, в котором Криштиану Роналду сравнивает себя с Дэвидом Бекхэмом.
Во время разговора с журналистом Пирсом Морганом португалец заявил, что считает себя красивее англичанина: «Я идеален».
По мнению ван дер Варта, 40-летний форвард «Аль-Насра» говорил это без какой-либо самоиронии.
«Абсолютно без нее. Если бы он был сделан из шоколада, то съел бы сам себя», – сказал экс-хавбек «Реала» в передаче Vandaag Inside.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Voetbal Primeur
