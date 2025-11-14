Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»

Рафаэл ван дер Варт: Роналду съел бы себя, если бы был из шоколада.

Рафаэл ван дер Варт посмотрел ролик, в котором Криштиану Роналду сравнивает себя с Дэвидом Бекхэмом .

Во время разговора с журналистом Пирсом Морганом португалец заявил, что считает себя красивее англичанина: «Я идеален».

По мнению ван дер Варта , 40-летний форвард «Аль-Насра » говорил это без какой-либо самоиронии.

«Абсолютно без нее. Если бы он был сделан из шоколада, то съел бы сам себя», – сказал экс-хавбек «Реала » в передаче Vandaag Inside.