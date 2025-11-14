  • Спортс
  Андрей Аршавин: «Я против лимита, жесткий – глупость. Это мешает индустрии и будет тормозить развитие футбола. Впоследствии все откатится назад, просто сделаем вывод о потере времени»
Андрей Аршавин: «Я против лимита, жесткий – глупость. Это мешает индустрии и будет тормозить развитие футбола. Впоследствии все откатится назад, просто сделаем вывод о потере времени»

Андрей Аршавин: ужесточение лимита будет тормозить развитие футбола.

Андрей Аршавин высказался против ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. 

Как относитесь к ужесточению лимита на легионеров?

– Я против лимита. Сейчас оптимальный вариант. Жесткий лимит – это глупость. Считаю, что надо оставлять как есть.

Министр спорта РФ Михаил Дягтярев привел таблицу самых высокооплачиваемых игроков в РПЛ. Там девять из десяти – иностранцы.

– Видел эту таблицу, все заслуженно. Там и Соболев, но он сейчас не самый лучший русский – должен быть другой с такой же зарплатой (смеется).

Есть ощущение, что наш футбол щемят?

– Есть, так уже в последние пять-шесть лет происходит. Не знаю почему.

Что делать? Публично выступать?

– Это бесполезно.

Вам не кажется, что в публичном поле сейчас нет человека, который мог бы защитить футбол? Например, Леонид Федун мог раньше дать огня.

– И что? Это разве помогало? Все происходит в кулуарах, не будьте такими наивными.

Но разве не хочется показать, что российский футбол имеет свое мнение?

– Можно орать на камеру и ничего не делать в кулуарах. Это только хуже. А я надеюсь, что в кулуарах процесс идет. Но последние решения... Это мешает индустрии, это будет тормозить развитие футбола. Последствия мы увидим только в будущем.

В идеальной картине мира сильные менеджеры должны приводить министерству спорта позицию, как сделать лучше, вырабатывать ее совместно. Вы знаете в российском футболе сильных менеджеров?

– Вы наивны. Должно быть движение снизу вверх. И «верхи» должны помогать «низам». Но исходя из моего опыта здесь, все наоборот. Обычно «верхи» спускают что-то вниз, а «низы» встают криво-косо и стараются эту машину удержать.

Кто сейчас мог бы убедить министра спорта действовать в вопросах футбола иначе?

– Только тот, кто находится выше министра. А таких людей не много.

Каким мы увидим футбол через несколько лет?

– Мы работали во всех условиях. Впоследствии все откатится назад, переформируется. Просто потом сделаем вывод о потере времени, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России, работающий в клубе из Санкт-Петербурга. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
