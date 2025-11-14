Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Узбекистан против Египта, Япония победила Гану

Южная Корея

Ким Сын Гю, Ли Мен Чжэ, Ким Тхэ Хен, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Вон Ду Чжэ, Ким Чжин Гю, Ли Чжэ Сон, Ли Кан Ин, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин

Запасные: Чжо Хен У, Мин Хек, Квон Хек Кю, Со Мин У, Чжи Сун, Сон Бом Гын, Чжо Ю Мин, Taeseok, Пэ Чжун Хо, Кастроп, Park, Чжо Гю Сон, Ли Хан Бом, Соль Ен У, О Хен Гю