Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Узбекистан против Египта, Япония победила Гану
Аргентина играет с Анголой.
Сборная Аргентины играет в гостях с Анголой в товарищеском матче, Узбекистан встречается с Египтом.
Товарищеские матчи
14 ноября 10:20, Toyota Stadium
14 ноября 11:00, Тэджон Стэдиум
Завершен
2 - 0
14 ноября 16:00, Estádio 11 de Novembro
14 ноября 16:00, Hazza Bin Zayed Stadium
Первый тайм
0 - 1
0′
14 ноября 16:30, King Abdullah Sports City
Первый тайм
1 - 0
0′
15 ноября 02:30, Shell Energy Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
