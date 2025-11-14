  • Спортс
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Узбекистан против Египта, Япония победила Гану

Аргентина играет с Анголой.

Сборная Аргентины играет в гостях с Анголой в товарищеском матче, Узбекистан встречается с Египтом.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные).
14 ноября 10:20, Toyota Stadium
Япония
Завершен
2 - 0
Гана
Матч окончен
88’
Кен   Овусу
88’
Сулемана   Prince Owusu
Накамура   Сато
82’
Уэда   Гото
76’
Кубо   Tomoya Ando
76’
Минамино   Китано
76’
75’
Томас-Асанте   Баа
75’
Опоку   Менса
Танака   Фудзита
68’
Доан   Сугавара
68’
  Доан
60’
56’
Семеньо   Аду
56’
Фрэнсис   Сейду
2тайм
Перерыв
  Минамино
16’
Япония
Хаякава, Судзуки, Танигути, Ватанабе, Минамино, Кубо, Танака, Сано, Доан, Накамура, Уэда
Запасные: Фудзита, Китано, Матино, Кокубо, Секо, Сугавара, Сато, Tomoya Ando, Итакура, Эндо, Камада, Гото, Огава, Нодзава, Маэда
1тайм
Гана:
Ананг, Кен, Caleb Marfo Yirenkyi, Опоку, Аджетеи, Оппонг, Томас-Асанте, Сибо, Фрэнсис, Сулемана, Семеньо
Запасные: Ати-Зиджи, Аннан, Овусу, Асаре, Prince Owusu, Баа, Салису, Сейду, Kelvin Nkrumah, Менса, Аду
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
14 ноября 11:00, Тэджон Стэдиум
Южная Корея
Завершен
2 - 0
Боливия
Матч окончен
90’
Медина   Lucas Dionis Macazaga Ojopi
90’
Торрес   Гомес
90’
Монтейро   Мартинес
  Чжо Гю Сон
88’
Ли Кан Ин   Мин Хек
85’
Ким Чжин Гю   Кастроп
85’
81’
Fernando Nava Ortega   Роча
80’
Вильямиль   Гарсия
Ли Мен Чжэ   Taeseok
76’
Сон Хын Мин   Чжо Гю Сон
76’
Хван Хи Чхан   Чжи Сун
76’
72’
Вильярроэль   Лопес
63’
Монтейро
Ли Чжэ Сон   Пэ Чжун Хо
60’
  Сон Хын Мин
57’
50’
Р. Фернандес
2тайм
Перерыв
Ли Кан Ин
43’
Ли Чжэ Сон
37’
Южная Корея
Ким Сын Гю, Ли Мен Чжэ, Ким Тхэ Хен, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Вон Ду Чжэ, Ким Чжин Гю, Ли Чжэ Сон, Ли Кан Ин, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин
Запасные: Чжо Хен У, Мин Хек, Квон Хек Кю, Со Мин У, Чжи Сун, Сон Бом Гын, Чжо Ю Мин, Taeseok, Пэ Чжун Хо, Кастроп, Park, Чжо Гю Сон, Ли Хан Бом, Соль Ен У, О Хен Гю
1тайм
Боливия:
Вискарра, Р. Фернандес, Арройо, Торрес, Медина, Вильямиль, Куэльяр, Вильярроэль, Fernando Nava Ortega, Монтейро, Терсерос
Запасные: Lucas Dionis Macazaga Ojopi, Тиморан, Банегас, Лопес, Торрико, Мартинес, Gerónimo Govea Herrera, Передо, Роча, Сабала, Гарсия, Гомес
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
14 ноября 16:00, Estádio 11 de Novembro
Ангола
Первый тайм
0 - 0
0′
Аргентина
Ангола
Маркеш, То Карнейру, Жонатан Буату, Гашпар, Модешту, Фреди, Маэстро, Чику Банза, Желсон Дала, Лувумбу, Нзола
Запасные: Доминик, Miguel, Alexandre Abel Fernando, Карму, Франсишку, Балбурдия, Нуриу Фортуна, Милсон
1тайм
Аргентина:
Рульи, Тальяфико, Ромеро, Фойт, Альмада, Месси, Мак Аллистер, Де Поль, Ло Чельсо, Н. Гонсалес, Мартинес
Запасные: Сенеси, Перроне, Барко, Лопес, Бенитес, Мак Аллистер, Престианни, Отаменди, Буэндиа, Пас, Паничелли
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
14 ноября 16:00, Hazza Bin Zayed Stadium
Египет
Первый тайм
0 - 1
0′
Узбекистан
4’
  Урунов
Египет
Собхи, Хамди, Рабиа, Хани, Аттиа, Шехата, Marwan Osman, Зизо, Фейсал, Мохамед, Салах
Запасные: Эль-Фоту, Фатхи, Мохсен, Шубейр, Sobhy, Эмад, Аль-Шенави, Абдельмагид, Mahmoud Abdel Hafiz Mohamed Abdel Sabour, Сабер, Мохамед
1тайм
Узбекистан:
Неъматов, Насруллаев, Алижонов, Хусанов, Аликулов, Абдуллоев, Урунов, Шукуров, Хамробеков, Ганиев, Шомуродов
Запасные: Эргашев, Ашурматов, Мозговой, Сергеев, Сайфиев, Тургунбоев, Норчаев, Эшмуродов, Искандеров, Назаров, Хамдамов, Эркинов
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
14 ноября 16:30, King Abdullah Sports City
Саудовская Аравия
Первый тайм
1 - 0
0′
Кот-д`Ивуар
  Салех
8’
Саудовская Аравия
Аль-Акиди, Бушаль, Аль-Ахмад, Аль-Амри, Абдельхамид, Аль-Досари, Аль-Хайбари, Канно, Салех, Аль-Бурайкан, Мендаш
Запасные: Аль-Ями, Аль-Шахрани, Маджраши, Аль-Джувайр, Аль-Шехри, Кадеш, Аль-Досари, Аль-Хамдан, Аль-Санби, Аль-Наджар, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Такри, Аль-Сахафи, Бакор
1тайм
Кот-д`Ивуар:
Фофана, Конан, Агбаду, Г. Дуэ, Гбамен, Сангаре, Кессиэ, Диоманде, Диалло, Аллер, Гиагон
Запасные: Зоури, Крассо, Акпа, Фофана, Инао Улай, Доржелес, Коне, Диоманде, Байо, Диаките, Лафон, Коссуну, Коне, Гессан
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

