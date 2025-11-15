Акинфеев не расстроится, если про него не снимут фильм: «Ни один спортсмен никогда не задумывался об этом. Все происходит спонтанно»
Игорь Акинфеев не расстроится, если про него не снимут кино.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не расстроится, если про него не снимут кино.
«Я к этому не стремлюсь по той простой причине, что ни один спортсмен, про которого сняли кино или сериалы, не задумывался об этом в жизни никогда.
Все это происходит спонтанно и всему свое время. Я особо не расстроюсь, в грудь себя бить не буду», – сказал обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
