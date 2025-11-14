ЮАР может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 года.

В правительстве ЮАР сообщили о планах подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 года.

Власти уже ведут переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК ), который возглавляет Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Ранее ни одна африканская страна не принимала Олимпийские игры. Кейптаун подавал заявку на проведение соревнований 2004 года, но тогда проиграл Афинам. Как сообщает Reuters, сейчас именно Кейптаун, вероятно, вновь выдвинет свою кандидатуру.

Следующие летние Игры пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе. В 2032-м их примет австралийский Брисбен.