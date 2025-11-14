МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026.

Международный олимпийский комитет (МОК ) отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026.

«С сожалением информируем вас, что мы не сможем выделить вашей организации пресс-аккредитации на эти Игры.

Как вы, возможно, знаете, мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше», – говорится в сообщении, полученном редакцией от пресс-службы МОК.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.