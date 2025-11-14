39

НБА. Кубок. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

В рамках Кубка НБА «Нью-Йорк» сыграет с «Майами». «Сан-Антонио» встретится с «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение команд: Торонто – 2-0, Атланта – 1-1, Кливленд – 1-1, Вашингтон - 0-1, Индиана – 0-1

Восток. Группа B

Положение команд: Детройт – 1-0, Орландо – 1-0, Бостон – 1-1, Бруклин – 0-1, Филадельфия – 0-1

Восток. Группа C

Положение команд: Милуоки – 1-0, Майами – 1-0, Чикаго – 1-1, Шарлотт – 0-1, Нью-Йорк – 0-1

Запад. Группа A

Положение команд: Финикс – 1-0, Оклахома – 1-0, Миннесота – 1-0, Сакраменто – 0-1, Юта – 0-2

Запад. Группа B

Положение команд: Лейкерс – 1-0, Клипперс – 1-0, Мемфис – 1-1, Даллас – 0-1, Новый Орлеан – 0-1

Запад. Группа C

Положение команд: Портленд – 1-0, Сан-Антонио – 1-0, Денвер – 1-1, Хьюстон – 0-1, Голден Стэйт – 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoГолден Стэйт
logoПортленд
logoБруклин
logoСан-Антонио
logoМайами
logoДетройт
logoСакраменто
logoКубок НБА
logoМилуоки
logoДаллас
logoЛейкерс
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoКлипперс
logoНБА
logoМиннесота
logoХьюстон
результаты
logoФиладельфия
logoНью-Йорк
logoШарлотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
вчера, 20:48Live
Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»
вчера, 20:59
Чендлер Парсонс о переходе в «Мемфис» в 2016 году: «Покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания»
вчера, 20:18
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли вернется на площадку в матче с «Клипперс»
вчера, 19:42
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом
вчера, 19:16
Менеджер НБА: «Купер Флэгг должен стать лучшим новичком, но медиа умеют иногда все испортить»
вчера, 18:45
«Финикс» отправил Хамана Малуача (10-й номер драфта-2025) и Рашира Флеминга (31-й) в G-лигу
вчера, 18:28
Скаут НБА о шансах «Тандер» на 70 побед: «Единственный вопрос в их желании»
вчера, 17:58
Пейтон Уотсон сменил агентство и присоединился к Klutch Sports
вчера, 17:46
У Джонатана Куминги воспаление коленного сустава, участие форварда в матче со «Сперс» под вопросом
вчера, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:30
Адриатическая лига. «Студентски центар» уступил «Клужу», «Задар» победил «Мегу»
вчера, 21:02
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» победила «Самару»
вчера, 20:35
Эйжа Уилсон об отношениях с Бэмом Адебайо: «Он идеален, его поддержка невероятна»
вчера, 19:56
Шейн Ларкин получил травму паха в первой четверти матча с «Баварией»
вчера, 19:30
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Галатасараю»
вчера, 18:30
Джордж Ньянг близок к возвращению в состав «Юты», пройдет осмотр через неделю
вчера, 18:10
Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
вчера, 15:21
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
вчера, 14:30
Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА
вчера, 10:02