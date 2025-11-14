НБА. Кубок. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
В рамках Кубка НБА «Нью-Йорк» сыграет с «Майами». «Сан-Антонио» встретится с «Голден Стэйт».
Регулярный чемпионат
Восток. Группа A
Положение команд: Торонто – 2-0, Атланта – 1-1, Кливленд – 1-1, Вашингтон - 0-1, Индиана – 0-1
Восток. Группа B
Положение команд: Детройт – 1-0, Орландо – 1-0, Бостон – 1-1, Бруклин – 0-1, Филадельфия – 0-1
Восток. Группа C
Положение команд: Милуоки – 1-0, Майами – 1-0, Чикаго – 1-1, Шарлотт – 0-1, Нью-Йорк – 0-1
Запад. Группа A
Положение команд: Финикс – 1-0, Оклахома – 1-0, Миннесота – 1-0, Сакраменто – 0-1, Юта – 0-2
Запад. Группа B
Положение команд: Лейкерс – 1-0, Клипперс – 1-0, Мемфис – 1-1, Даллас – 0-1, Новый Орлеан – 0-1
Запад. Группа C
Положение команд: Портленд – 1-0, Сан-Антонио – 1-0, Денвер – 1-1, Хьюстон – 0-1, Голден Стэйт – 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.