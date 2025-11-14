  • Спортс
  • Татьяна Тарасова: «То, что делает Костылева, не исполняет даже никто из парней. Но какие же мелкие оценки судей! Они из Европы все приехали, что ли?»
Татьяна Тарасова: «То, что делает Костылева, не исполняет даже никто из парней. Но какие же мелкие оценки судей! Они из Европы все приехали, что ли?»

Татьяна Тарасова: судейские оценки не отражают степень таланта Костылевой.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила 14-летнюю фигуристку Елену Костылеву за выступление на этапе юниорского Гран-при России в Москве.

Костылева заняла первое место, набрав 215,56 балла. Второй стала Виктория Стрельцова (191,08), третьей – Елизавета Лабутина – (190,42).

«Поздравляю Плющенко и Костылеву, его ученицу! Часто в таком возрасте девочки многое теряют и приходят в себя только через несколько лет. Лена и Женя не только ничего не утратили, но и выучили! Расширили свои возможности в прыжках, вставили их в программу. Я просто потрясена! Сижу и смотрю программу – ничего подобного не видела!

Костылевой надо восхищаться, пока это возможно. Она катается так, как никто в мире. Мы должны обращать на это внимание. То, что она делает, не исполняет даже никто из парней. Она уникум! Дай бог ей здоровья и Жене прекрасной работы. Лена своим выступлением не только доставляет удовольствие, но и расширяет понятия нашего вида.

Но какие же мелкие оценки судей! Они не отражают степень таланта Костылевой, степень того, что мы видели. А мы видели, как уникально она каталась. Меня, как профессионала, она восхищает и удивляет. И этого не заметили только судьи! Они поставили средние баллы. Соревнования проходят в России, у нас есть такая девочка. Как нам ею не восхищаться?

Может, через несколько лет Лена уже не будет производить такого впечатления. Но сегодняшний прокат [13 ноября] – это просто подарок судьбы. И я увидела его на соревнованиях! Эта крошка – сильнейшая, умнейшая и способнейшая. Думаю, эта девочка будет завоевывать все главные призы в ближайшие четыре года на чемпионатах Европы и мира.

Как можно смотреть, но не понимать? Говорю об этом не в первый раз, однако я не знаю, почему судьи не видят. Это продолжается уже который год. Разве можно так поступать? Наших детей отстранили от всех соревнований, а наша девочка катается лучше всех в мире. Почему судьи ставят такие оценки? Они, что ли, из Европы все приехали? Впрочем, даже по этим оценкам Лену не с кем сравнить. А по правильным – будет еще дальше. И это надо понимать.

У Костылевой прекрасная программа! Между элементами у нее достаточно связок, трудно этого не заметить. Комментатор сказала, что тренерам необходимо подумать о компонентах между прыжками. Не знаю, почему она их не видела. Неприлично говорить о том, что у Лены нет связок. У нее все время идут шаги. Предлагаю гордиться ее выступлением», – сказала Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
