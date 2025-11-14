МОК разрешил представителям неспортивных российских СМИ аккредитоваться на Олимпиаду-2026

МОК разрешил журналистам российских неспортивных СМИ аккредитацию на Олимпиаду.

Международный олимпийский комитет (МОК ) разрешил представителям российских СМИ, не специализирующихся на спорте, аккредитоваться на Олимпиаду-2026.

Как сообщает ТАСС, МОК согласился выдать аккредитацию как пишущим журналистам, так и фотографам.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.