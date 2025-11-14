МОК разрешил представителям неспортивных российских СМИ аккредитоваться на Олимпиаду-2026
МОК разрешил журналистам российских неспортивных СМИ аккредитацию на Олимпиаду.
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил представителям российских СМИ, не специализирующихся на спорте, аккредитоваться на Олимпиаду-2026.
Как сообщает ТАСС, МОК согласился выдать аккредитацию как пишущим журналистам, так и фотографам.
Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости