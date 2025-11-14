68

Российские букмекеры заработали 316,3 млрд рублей на ставках игроков с января по сентябрь 2025-го. Рост GGR за год замедлился с 36% до 7%

В России замедлился рост валового игрового дохода (GGR) у букмекерских компаний.

GGR – разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами. 

По данным «Ведомостей» со ссылкой на исследование Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и ЕЦУПИС, за январь – сентябрь 2025 года GGR увеличился на 7% год к году и достиг 316,3 млрд рублей:

  • 1-й квартал – 108 млрд рублей.

  • 2-й квартал – 103,1 млрд;

  • 3-й квартал – 105,2 млрд.

За аналогичный период 2024 года GGR вырос на 36% – до 296 млрд рублей.

Одновременно снизился и ключевой показатель эффективности для букмекеров – процент удержания, то есть доля валового дохода в общем объеме ставок. В первые девять месяцев 2023 года удержание составляло 25,9%, за тот же период 2024 года – 23,5%, а по итогам января – сентября 2025 года опустилось до 22,6%.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Ведомости»
Ставки на сегодня
Финансы
Букмекеры
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Биржа прогнозов Polymarket стала официальным партнером UFC
сегодня, 07:28
Дмитрий Сергеев: «Понижение ключевой ставки положительно повлияет на индустрию. Прогноз на 2026-й – рынок вырастет на 10-15%»
вчера, 14:40
Дмитрий Сергеев: «Рост серого рынка будет связан не с новыми законами, а скорее с большим количеством самоограниченных»
вчера, 12:49
Владимир Прокофьев: «Средняя сумма депозита снизилась с 2 704 до 2 587 рублей. С учетом высокой инфляции это тревожный знак для индустрии»
вчера, 11:56
Растущие налоги, новые законы, снижение реальных доходов населения и конкуренция с нелегальным сектором – причины стагнации букмекерского рынка в России («Ведомости»)
вчера, 11:43
«Рады, что регуляторы услышали отрасль и приняли единственное верное решение». Первая СРО о смягчении новых налогов для БК
вчера, 10:48
Миронов раскритиковал Минфин за смягчение налогов для букмекеров: «Чиновники испугались, букмекеры их разжалобили. Правительство чутко прислушалось к тем, кто провоцирует игроманию»
вчера, 10:21
Число уникальных клиентов букмекерских компаний в России за год снизилось с 5,6 до 5,38 млн человек («Ведомости»)
вчера, 09:47
1,4 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян в букмекерских компаниях с января по сентябрь 2025-го («Ведомости»)
вчера, 07:54
Матч Россия – Перу стал для PARI первым по обороту и третьим по прибыли в ноябре. На победу хозяев пришлось 84% ставок
13 ноября, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22