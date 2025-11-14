Российские букмекеры заработали 316,3 млрд рублей на ставках игроков с января по сентябрь 2025-го. Рост GGR за год замедлился с 36% до 7%
В России замедлился рост валового игрового дохода (GGR) у букмекерских компаний.
GGR – разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами.
По данным «Ведомостей» со ссылкой на исследование Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и ЕЦУПИС, за январь – сентябрь 2025 года GGR увеличился на 7% год к году и достиг 316,3 млрд рублей:
1-й квартал – 108 млрд рублей.
2-й квартал – 103,1 млрд;
3-й квартал – 105,2 млрд.
За аналогичный период 2024 года GGR вырос на 36% – до 296 млрд рублей.
Одновременно снизился и ключевой показатель эффективности для букмекеров – процент удержания, то есть доля валового дохода в общем объеме ставок. В первые девять месяцев 2023 года удержание составляло 25,9%, за тот же период 2024 года – 23,5%, а по итогам января – сентября 2025 года опустилось до 22,6%.
Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше