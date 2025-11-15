Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
Дядя Рубиалеса: хотел бросить в племянника не только яйца.
Дядя Луиса Рубиалеса, бросавший в племянника яйца на презентации его книги, дал комментарий о скандальном поступке.
Выходя из здания суда, Луис Рубен Рубиалес заявил, что чувствует себя отлично: «Я в полном порядке, словно 15 дней был в отпуске в Бенидорме. У меня позитивная энергия».
Также дядя экс-президента Королевской испанской футбольной федерации был в недоумении от желания племянника его засудить: «Зачем бы ему судиться со мной?»
Наконец, он признался, что собирался бросать в родственника не только яйца: «У меня был еще пакетик пикос (хлебных палочек – Спортс”), я тоже думал их запустить в него на мероприятии».
В Рубиалеса кинул яйца собственный дядя. На презентации книги «Убить Рубиалеса» – о том самом поцелуе
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38050 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Telecinco
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости