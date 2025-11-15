Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне

Андрей Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

В первом периоде 25-летний россиянин сделал дубль за 54 секунды игрового времени (шайбы на 4:20 и 5:14). В его активе стало 10 (6+4) очков в 17 играх в сезоне при полезности «+3».

Сегодня Свечников (19:10 – максимальное время в сезоне, «+2») реализовал оба броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.