  • Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне
Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне

Андрей Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой. 

В первом периоде 25-летний россиянин сделал дубль за 54 секунды игрового времени (шайбы на 4:20 и 5:14). В его активе стало 10 (6+4) очков в 17 играх в сезоне при полезности «+3». 

Сегодня Свечников (19:10 – максимальное время в сезоне, «+2») реализовал оба броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
