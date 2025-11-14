Месси забил 115-й гол за сборную. Больше только у Роналду – 143

Месси забил за сборную в 115-й раз.

Лионель Месси сделал два результативных действия в товарищеском матче с Анголой.

Форвард сборной Аргентины ассистировал Лаутаро Мартинесу на 43-й минуте и отличился сам на 82-й.

Месси забил 115-й мяч за национальную команду. На уровне сборных больше голов только у Криштиану Роналду из Португалии – 143.

