Месси забил 115-й гол за сборную. Больше только у Роналду – 143
Месси забил за сборную в 115-й раз.
Лионель Месси сделал два результативных действия в товарищеском матче с Анголой.
Форвард сборной Аргентины ассистировал Лаутаро Мартинесу на 43-й минуте и отличился сам на 82-й.
Месси забил 115-й мяч за национальную команду. На уровне сборных больше голов только у Криштиану Роналду из Португалии – 143.
Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
