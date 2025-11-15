  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Аршавин: «Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Должны быть амбиции стать руководителем «Зенита»
18

Андрей Аршавин: «Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Должны быть амбиции стать руководителем «Зенита»

Андрей Аршавин: должны быть амбиции стать руководителем «Зенита».

Андрей Аршавин планирует в будущем стать руководителем «Зенита».

— Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?

— Если кто-то удивился...Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром»-Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.

— А вы претендовали на этот пост?

— Нет, и со мной никто не говорил.

— Вас резкие перемены в руководстве не удивили? Неожиданно же.

— Потому что обычно слухи доходят заранее, а здесь все было спокойно.

— Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?

— Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита», – сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39831 голос
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Аршавин: «Я против лимита, жесткий – глупость. Это мешает индустрии и будет тормозить развитие футбола. Впоследствии все откатится назад, просто сделаем вывод о потере времени»
14 ноября, 13:14
Андрей Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я легенда, хотя я этим не занимаюсь. Но здесь и Глушаков легенда, а про него не напишут в аккаунте Ла Лиги»
14 ноября, 08:55
Аршавин не смог бы жить за границей: «Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне будет не хватать общения»
14 ноября, 05:47
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
40 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
сегодня, 04:10
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
6 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
17 минут назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
27 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58