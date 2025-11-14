1,4 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян в букмекерских компаниях с января по сентябрь 2025-го («Ведомости»)

Букмекерский рынок в России вышел на стадию стагнации.

По данным «Ведомостей» со ссылкой на исследование Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и ЕЦУПИС, в предыдущие два года объем ставок рос от квартала к кварталу, а теперь снижается поквартально.

В первом квартале 2025 года сумма принятых ставок составила 468,1 млрд рублей, что на 0,9% меньше, чем в четвертом квартале 2024 года. Во втором квартале показатель сократился еще на 0,7%, до 465 млрд, а в июле – сентябре уменьшился на 0,2%, до 464,2 млрд.

В годовой динамике рынок пока остается в плюсе, но рост резко замедлился:

1-й квартал – +18% (к объему ставок, год к году);

2-й квартал – +12%;

3-й квартал – +3%.

Для сравнения, в первом и втором кварталах 2024 года годовой прирост составлял по 52%, а в третьем – 45%.

Всего за период с января по сентябрь 2025 года объем ставок (сумма принятых депозитов) достиг 1,397 трлн рублей, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. За тот же период 2024 года рост составил 50%.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше