Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером»

Андрей Свечников случайно нанес травму партнеру по «Каролине» Сету Джарвису.

Андрей Свечников случайно нанес травму партнеру по «Каролине» Сету Джарвису в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ).

В первом периоде 25-летний российский форвард «Харрикейнс» попал 23-летнему канадцу клюшкой по лицу – в район правого глаза. В итоге Джарвис ушел с площадки, сыграв только 2 минуты 15 секунд.

В текущем сезоне у Сета 16 (10+6) очков в 17 играх. Свечников завершил игру с 3 (2+1) баллами и был признан первой звездой.