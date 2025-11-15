Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»

Илья Вахания: обидно, что сборная России упустила победу над Перу.

Илья Вахания оценил ничью сборной России с Перу (1:1) в товарищеском матче.

— Качество игры сборной России в целом как вам?

— Хорошо выглядела. Мне кажется, должны были побеждать. Но не использовали свои возможности впереди и пропустили обидный гол в концовке матча. Считаю, что он не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу.

— Нет ощущения, что создали в атаке не очень много — только гол после ошибки перуанского вратаря и один опасный удар в створ в исполнении Сергеева?

— Нет, такого ощущения нет. Да, гол возник из-за ошибки вратаря. Но у нас команда постоянно прессингует именно для того, чтобы заставлять соперника ошибаться. И мы ждем такие моменты, как был в матче с Перу. Благодаря этому и забили.

Кроме того, во втором тайме были опасные моменты вблизи ворот соперника. Может быть, кроме упомянутого вами эпизода с Сергеевым мы не доводили дело до ударов, но постоянно играли вокруг штрафной и угрожали воротам перуанцев.

— Как оцените соперника?

— Хорошая команда, но мы должны были побеждать. К сожалению, сами не использовали свои возможности.

— Сильно негативные эмоции испытываете от упущенной победы?

— Конечно, хотелось побеждать, порадовать болельщиков, которые пришли на матч. Но, наверное, сейчас больше надо смотреть на саму игру, на ее качество. Она была неплохая. Хотя, безусловно, о результате тоже нельзя забывать.

— Что ждете от предстоящего матча с Чили?

— Такой же интересной игры. Соперник этот не слабее Перу. Так что будем всерьез готовиться к этому матчу. Надеюсь, как можно больше народу придет на эту игру.

В Питере на матче с Перу был отличная поддержка. Надеюсь, так же будет и в Сочи на игре с Чили , – сказал защитник сборной России.