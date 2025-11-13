1

Гран-при США. Шайдоров, Аймо, Браун, Томоно, Цубои, Грассль, Мемола выйдут на лед с короткими программами

Шайдоров, Аймо, Браун покажут короткие программы на Гран-при США.

15 ноября фигуристы покажут короткие программы на этапе Гран-при Skate America. 

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап, Skate America

Лейк-Плэсид, США

Пары, короткая программа

Начало – 04:20 по московскому времени (15 ноября), прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Лиам Капейкис (США)

2. Кори Чирчелли (Италия)

3. Дай Дайвэй (Китай)

4. Люк Экономидес (Франция)

5. Тацуя Цубои (Япония)

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Вторая разминка

7. Джейсон Браун (США)

8. Казуки Томоно (Япония)

9. Даниэль Грассль (Италия)

10. Николай Мемола (Италия)

11. Кевин Аймо (Франция)

12. Михаил Шайдоров (Казахстан)

Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
