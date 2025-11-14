«Сибирь» уволила Буцаева после 11 поражений подряд. Люзенков будет и. о. главного тренера

«Сибирь» уволила тренера Вячеслава Буцаева.

«Сибирь » отправила Вячеслава Буцаева в отставку с поста главного тренера.

Клуб ‎проиграл 11 последних матчей подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Буцаевым.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе.

Мы благодарим Вячеслава Геннадьевича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Буцаев на вопрос об отставке после 0:7 «Сибири» от «Динамо» Минск: «Вы раскольники, вносите смуту, подливаете дерьма – тренируемся не так, воду не дают»