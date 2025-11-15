  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о том, что Миранчук и Осипенко не сыграют с Чили: «Не могу сказать, что это потеря. Можем дать им паузу, нужды нет»
9

Карпин о том, что Миранчук и Осипенко не сыграют с Чили: «Не могу сказать, что это потеря. Можем дать им паузу, нужды нет»

Валерий Карпин: неучастие Миранчука и Осипенко в матче с Чили – это не потеря.

Валерий Карпин высказался о том, что Алексей Миранчук и Максим Осипенко не сыграют сегодня за сборную России против Чили в товарищеском матче.

«Не могу сказать, что это потеря. Привезли сюда, чтобы посмотреть, кто у нас жив‑здоров, на всякий случай. 

Все, кто сегодня тренировались, могут принимать участие. Можем дать им паузу, нужды нет», — сказал тренер сборной России.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39833 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoСборная Чили по футболу
logoАлексей Миранчук
logoМаксим Осипенко
товарищеские матчи (сборные)
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кафанов о том, кто сыграет с Чили: «Это останется секретом. Хотим, чтобы оба вратаря были готовы»
вчера, 04:37
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
вчера, 03:06
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
вчера, 02:33
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
40 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
сегодня, 04:10
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
6 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
17 минут назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
27 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58