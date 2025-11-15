Карпин о том, что Миранчук и Осипенко не сыграют с Чили: «Не могу сказать, что это потеря. Можем дать им паузу, нужды нет»

Валерий Карпин: неучастие Миранчука и Осипенко в матче с Чили – это не потеря.

Валерий Карпин высказался о том, что Алексей Миранчук и Максим Осипенко не сыграют сегодня за сборную России против Чили в товарищеском матче.

«Не могу сказать, что это потеря. Привезли сюда, чтобы посмотреть, кто у нас жив‑здоров, на всякий случай.

Все, кто сегодня тренировались, могут принимать участие. Можем дать им паузу, нужды нет», — сказал тренер сборной России.