Кузнецов о «Спартаке»: «Легко все на Станковича свалить. Пусть каждый игрок в себе покопается, кто-то сбавил к себе требования»

Дмитрий Кузнецов: за результаты «Спартака» нужно спрашивать не только с тренера.

Дмитрий Кузнецов считает, что за результаты «Спартака » нужно спрашивать не только с уволенного тренера Деяна Станковича , но и с игроков. После 15 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

«На поле находятся футболисты, которым он все объяснял досконально. У него в составе есть очень дорогостоящие футболисты, которые должны брать на себя ответственность.

Не только с тренера все должны спрашивать. Очень легко все на Станковича свалить. Пусть каждый в себе покопается, на определенном отрезке кто-то сбавил к себе требования.

Думаю, в «Спартаке» игроки не идиоты, они должны быть благодарны Станковичу за этот период. Думаю, Станкович многое дал игрокам в тактическом плане. Человек играл в «Интере». В будущем эта совместная работа поможет», — сказал бывший футболист ЦСКА.