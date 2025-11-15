Матч окончен
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
Сборная Нидерландов сыграла вничью с Польшей.
Сборная Нидерландов в гостях сыграла вничью с Польшей (1:1) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч проходит на Национальном стадионе в Варшаве.
Якуб Каминьски открыл счет на 43-й минуте. Мемфис Депай сравнял на 47-й.
Нидерланды лидируют в группе G перед последним туром с 17 очками и разницей мячей «+19», поляки – вторые с 14 очками и разницей «+6». Команда Роналда Кумана дома сыграет с Литвой в последнем туре, Польша – на выезде с Мальтой.
Квалификация ЧМ. 9 тур
14 ноября 19:45, Национальный стадион
Завершен
1 - 1
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
