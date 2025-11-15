  • Спортс
  • Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
6

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Польшей.

Сборная Нидерландов в гостях сыграла вничью с Польшей (1:1) в 9-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч проходит на Национальном стадионе в Варшаве.

Якуб Каминьски открыл счет на 43-й минуте. Мемфис Депай сравнял на 47-й.

Нидерланды лидируют в группе G перед последним туром с 17 очками и разницей мячей «+19», поляки – вторые с 14 очками и разницей «+6». Команда Роналда Кумана дома сыграет с Литвой в последнем туре, Польша – на выезде с Мальтой.

Квалификация ЧМ. 9 тур
14 ноября 19:45, Национальный стадион
Польша
Завершен
1 - 1
Нидерланды
Матч окончен
90’
+6’
ван Хекке
Каминьски   Рузга
90’
+2’
Левандовски   Букса
90’
+2’
89’
Гравенберх   Схаутен
89’
Депай   Эмега
Залевски   Гросицки
82’
Кэш   Вшолек
81’
74’
Клюйверт   Рейндерс
74’
Гертрюйда   ван Хекке
Зелковски
67’
47’
  Депай
2тайм
Перерыв
  Каминьски
43’
Зелиньски
17’
Шиманьски   Капустка
13’
Польша
Грабара, Кивер, Кендзера, Зелковски, Залевски, Каминьски, Скурась, Зелиньски, Шиманьски, Кэш, Левандовски
Запасные: Берешиньски, Дронговски, Вшолек, Свидерски, Кохальски, Шчесняк, Гросицки, Капустка, Козловски, Рузга, Букса
1тайм
Нидерланды:
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, Тимбер, Гертрюйда, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Клюйверт, Мален, Депай
Запасные: Флеккен, Аке, де Лигт, ван Хекке, Валенте, Схаутен, Симонс, Тимбер, Эмега, Рейндерс, Ланг, Руфс
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Нидерландов по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Польши по футболу
онлайны
logoЯкуб Каминьски
logoМемфис Депай
logoРоналд Куман
