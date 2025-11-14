Депутат Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», может, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает, не очень интересно»
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о планах «Барселоны» поставить статую Лионеля Месси у «Камп Ноу».
«При жизни никто из зенитовцев не достоин памятника у стадиона. Это какая-то дикая барселонская традиция. Еще не похоронили, а уже памятник хотят поставить. Просто хотят сглазить Месси.
У нас все-таки установка монумента ассоциируется с данью памяти какому-то спортсмену. Памятник – это память о человеке. У нормальных людей ставят их из уважения к ушедшему человеку.
При жизни ставить – плохая примета. Дикари! Пусть подождут. Помрет и поставят.
Мне вообще по барабану на Месси. Если бы он играл в «Зените», может быть, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает. Честно говоря, не очень интересно», – заявил Милонов.
38-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины играет за «Интер Майами» в МЛС.