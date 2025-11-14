  • Спортс
  • «Спартаку» интересен Бабаев. Переговоры вингера с «Динамо» о новом контракте зашли в тупик (Иван Карпов)
69

«Спартаку» интересен Бабаев. Переговоры вингера с «Динамо» о новом контракте зашли в тупик (Иван Карпов)

«Спартак» контактировал с «Динамо» насчет перехода Ульви Бабаева.

«Спартак» интересуется вингером «Динамо» Ульви Бабаевым, который 10 июня 2026 года может стать свободным агентом.

Красно-белые контактировали с бело-голубыми по поводу возможного трансфера 21-летнего игрока молодежной сборной России, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Тем временем переговоры Бабаева с «Динамо» насчет продления соглашения зашли в тупик.

В 7 матчах сезона РПЛ на счету футболиста 1 гол. В 4 играх Фонбет Кубка России Бабаев забил 4 мяча, в том числе сделал хет-трик в матче с «Крыльями Советов» (4:0).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoУльви Бабаев
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoСпартак
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
