  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду может пропустить старт ЧМ-2026. Ему грозит бан на несколько матчей из-за удаления в игре с Ирландией
73

Роналду может пропустить старт ЧМ-2026. Ему грозит бан на несколько матчей из-за удаления в игре с Ирландией

Роналду может пропустить старт ЧМ из-за дисквалификации.

Криштиану Роналду может пропустить старт ЧМ-2026 из-за удаления в матче с Ирландией (0:2). 40-летний форвард сборной Португалии был удален за удар локтем в спину. 

Роналду точно пропустит матч заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ против сборной Армении 16 ноября.

При этом Криштиану может получить более длительный бан. ФИФА допускает дисквалификацию как минимум на два матча за серьезное нарушение правил. И как минимум на три матча – за агрессивное поведение, включая удары локтями.

Дисквалификация ФИФА распространяется только на официальные матчи.

Перед последним туром Португалия (10 очков) идет первой в группе F, затем идут Венгрия (8 баллов), Ирландия (7) и Армения (3). 

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36709 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: AP
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoсборная Ирландии по футболу
logoЧМ-2026
logoсборная Армении по футболу
дисквалификации
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoФИФА
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Срыв Роналду, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, Холанд норвежцев – почти, у Сербии лишь микрошанс. Главное в отборе ЧМ
вчера, 11:05
Мартинес об удалении Роналду: «Здоровый защитник так драматично упал на газон. Хотим выиграть следующий матч ради Криштиану»
вчера, 09:10
Руни положился бы на Роналду в финале, назвал Скоулза лучшим, с кем играл, Чжи Суна – самым недооцененным, Эвра – самым веселым, Кэррика – лучшим тусовщиком
вчера, 08:54
Анчелотти о Роналду и 1000 голов: «Он точно это сделает, не сомневайтесь. Не забудьте пригласить меня на празднование»
вчера, 08:21
Главные новости
Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что обсуждаются такие кандидатуры. Был уволен из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
сегодня, 02:18
Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
сегодня, 01:32
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
вчера, 22:26Видео
Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
вчера, 22:07
Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
вчера, 22:05
Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»
вчера, 21:55
Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
вчера, 21:50
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
вчера, 21:46
Квалификация ЧМ-2026. Германия победила Люксембург, Нидерланды и Польша сыграли вничью, Хорватия была сильнее Фарер
вчера, 21:45
Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА примет «Енисей», «Торпедо» против «Ротора», «Урал» в гостях у «Нефтехимика»
23 минуты назад
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
39 минут назад
Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
56 минут назад
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
сегодня, 02:33
Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
сегодня, 01:47
Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
сегодня, 01:17
Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
вчера, 22:33
Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
вчера, 22:20
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 30 из 48 сборных
вчера, 21:57
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
вчера, 21:44