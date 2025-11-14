Ислам Махачев сделал вес перед титульным боем против Джека Делла Маддалены на UFC 322
Ислам Махачев сделал вес перед титульным поединком на UFC 322.
Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев успешно прошел процедуру взвешивания перед боем против Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322.
Махачев показал на весах 77,1 кг. Вес Делла Маддалены – 77 кг.
Титульный поединок между Делла Маддаленой и Махачевым пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Для россиянина этот бой станет дебютным в полусреднем дивизионе.
