Кубок Манаса. Россия U21 победила Бахрейн U23 благодаря голам Бабаева на 99-й и 101-й, Иран уступил Кыргызстану

Сборная России U21 обыграла Бахрейн U23.

Молодежная сборная России победила олимпийскую команду Бахрейна (2:0) в 2-м туре Кубка Манаса благодаря голам игрока «Динамо» Ульви Бабаева в добавленное время.

Кубок Манаса

Манас, Кыргызстан

2-й тур

Россия U21 – Бахрейн U23 – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бабаев (90+9), 2:0 – Бабаев (90+11).

Россия U21: Голиков, Бессмертный (Рожков, 46), Бабкин (Кирш, 72), Абдулкадыров, Рядно, Васильев (Шанталий, 46), Салтыков (Бабаев, 46), Кучугура (Столбов, 90+12), Ивлев (Родионов, 59), Дмитриев (Боков, 72), Мукаилов (Моторин, 59).

Кыргызстан U23 – Иран U23 – 2:1 (0:0)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: Россия U21 – 6 очков (2 матча), Кыргызстан U23 – 6 (2), Иран U23 – 0 (2), Бахрейн U23 – 0 (2).