Экс-солист «Дискотеки Аварии» Тимофеев исполнит гимн России перед матчем с Чили. Также выступят «Блестящие» и «Чили»
Экс-солист «Дискотеки Аварии» исполнит гимн России перед матчем с Чили.
Экс-солист группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем Россия – Чили.
Игра пройдет сегодня в Сочи.
На фестивале болельщиков на площади стадиона перед матчем выступит группа «Блестящие».
Финалистка шоу «Ну ка, все вместе!» певица Марфа появится и на сцене фестиваля, и в чаше арены перед матчем. Номер открытия представит коллектив «Казаки делают хиты» с песней «Облака».
После финального свистка футбольный вечер в Сочи завершит группа «Чили».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
