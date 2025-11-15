  • Спортс
  Экс-солист «Дискотеки Аварии» Тимофеев исполнит гимн России перед матчем с Чили. Также выступят «Блестящие» и «Чили»
42

Экс-солист «Дискотеки Аварии» Тимофеев исполнит гимн России перед матчем с Чили. Также выступят «Блестящие» и «Чили»

Экс-солист «Дискотеки Аварии» исполнит гимн России перед матчем с Чили.

Экс-солист группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем Россия – Чили.

Игра пройдет сегодня в Сочи.

На фестивале болельщиков на площади стадиона перед матчем выступит группа «Блестящие».

Финалистка шоу «Ну ка, все вместе!» певица Марфа появится и на сцене фестиваля, и в чаше арены перед матчем. Номер открытия представит коллектив «Казаки делают хиты» с песней «Облака».

После финального свистка футбольный вечер в Сочи завершит группа «Чили».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
музыка
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Чили по футболу
logoпремьер-лига Россия
Олимпийский стадион Сочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
