Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Акопова и Рахманин покажут короткие программы
15 ноября спортивные пары выступят с короткими программами на этапе Гран-при Skate America.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап, Skate America
Лейк-Плэсид, США
Пары, короткая программа
Начало – 2:58 по московскому времени (15 ноября), прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)
2. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
3. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
Вторая разминка
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
7. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
