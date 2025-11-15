40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
Сборная Хорватии вышла на ЧМ-2026 после победы над командой Фарерских островов (3:1) в матче квалификации.
40-летний полузащитник хорватской команды Лука Модрич в этой игре вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
Хавбек, выступающий за «Милан» в этом сезоне, квалифицировался на пятый чемпионат мира в карьере. Ранее он принял участие в четырех турнирах – в 2006 году, 2014 году, 2018 году и 2022 году.
В пяти чемпионатах мира приняли участие аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду, итальянец Джанлуиджи Буффон, немец Лотар Маттеус и мексиканцы Гильермо Очоа, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо и Антонио Карбахаль.
Очоа, Месси и Роналду могут поучаствовать в шести чемпионатах мира: Мексика примет участие в ЧМ-2026 на правах хозяйки, Аргентина уже отобралась на турнир, а Португалия сохраняет шансы на это.