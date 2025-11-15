Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
Сборная Германии лидирует в группе квалификации на ЧМ-2026.
Сборная Германии обыграла команду Люксембурга (2:0) в матче квалификации ЧМ-2026.
На данный момент в группе A по 12 очков в 5 играх набрали команды Германии и Словакии. 17 ноября команды проведут очный матч в Лейпциге, в котором разыграют прямой выход на чемпионат мира.
Германия лидирует в таблице за счет лучшей разницы мячей (10:3), Словакия идет второй (6:2).
Таким образом, немецкой команде для прямого выхода на ЧМ-2026 хватит ничьей, словацкой нужна только победа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
