Малкин забил 4-й гол в сезоне – «Нэшвиллу» в Стокгольме. У форварда «Питтсбурга» 22 очка в 18 матчах
Евгений Малкин набрал 22-е очко в текущем сезоне НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче против «Нэшвилла» в Стокгольме, набрав 22-е очко в этом регулярном сезоне НХЛ.
Таким образом, на счету Малкина стало 22 (4+18) балла в 18 матчах. Сегодня за 16:41 на льду Малкин совершил 3 броска, 2 промаха и допустил 1 потерю.
