  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Месси 20 голевых действий в 8 последних матчах за «Интер Майами» и Аргентину. Сегодня Лионель забил Анголе и ассистировал Лаутаро
41

У Месси 20 голевых действий в 8 последних матчах за «Интер Майами» и Аргентину. Сегодня Лионель забил Анголе и ассистировал Лаутаро

Лионель Месси поучаствовал в 20 голах в последних 8 играх.

Лионель Месси совершил как минимум одно результативное действие в восьми играх подряд.

Сегодня форвард сборной Аргентины ассистировал Лаутаро Мартинесу на 43-й минуте товарищеского матча с Анголой. На 82-й Лионель забил сам – с паса Мартинеса.

В предыдущих семи матчах за национальную команду и «Интер Майами» на счету 38-летнего футболиста 10 голов и 8 результативных пасов.

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36668 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЛаутаро Мартинес
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Анголы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Анголу, Узбекистан одолел Египет, Япония победила Гану
вчера, 18:36
Анчелотти о фаворитах ЧМ-2026: «Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Все как обычно, но сюрпризы обязательно будут»
вчера, 13:40
Депутат Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», может, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает, не очень интересно»
вчера, 11:04
Главные новости
Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
сегодня, 01:32
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
вчера, 22:26Видео
Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
вчера, 22:07
Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
вчера, 22:05
Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»
вчера, 21:55
Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
вчера, 21:50
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
вчера, 21:46
Квалификация ЧМ-2026. Германия победила Люксембург, Нидерланды и Польша сыграли вничью, Хорватия была сильнее Фарер
вчера, 21:45
Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф
вчера, 21:45
Ямаль надеется на восстановление отношений «Барсы» и сборной Испании. Вингер «чувствует себя втянутым в конфликт, за который не несет ответственности» (As)
вчера, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
10 минут назад
Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
27 минут назад
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
43 минуты назад
Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что обсуждаются такие кандидатуры. Был уволен из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
58 минут назад
Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
сегодня, 01:47
Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
сегодня, 01:17
Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
вчера, 22:33
Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
вчера, 22:20
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 30 из 48 сборных
вчера, 21:57
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
вчера, 21:44