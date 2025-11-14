У Месси 20 голевых действий в 8 последних матчах за «Интер Майами» и Аргентину. Сегодня Лионель забил Анголе и ассистировал Лаутаро
Лионель Месси поучаствовал в 20 голах в последних 8 играх.
Лионель Месси совершил как минимум одно результативное действие в восьми играх подряд.
Сегодня форвард сборной Аргентины ассистировал Лаутаро Мартинесу на 43-й минуте товарищеского матча с Анголой. На 82-й Лионель забил сам – с паса Мартинеса.
В предыдущих семи матчах за национальную команду и «Интер Майами» на счету 38-летнего футболиста 10 голов и 8 результативных пасов.
Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36668 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости