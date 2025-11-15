Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что таких обсуждают. Уволили из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»

Игорь Семшов: Юрич – странная кандидатура на роль тренера «Спартака».

Игорь Семшов считает, что Иван Юрич не подходит на роль тренера «Спартака ».

«Почему вообще обсуждаются такие кандидатуры, как Юрич? Это странно.

Пусть он уважаемый тренер, но давайте посмотрим его последние результаты. В «Роме» отработал несколько месяцев и был уволен. «Саутгемптон » отправил в Чемпионшип. В «Аталанте» продержался около полугода», – сказал бывший футболист сборной России.