Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что таких обсуждают. Уволили из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
Игорь Семшов: Юрич – странная кандидатура на роль тренера «Спартака».
Игорь Семшов считает, что Иван Юрич не подходит на роль тренера «Спартака».
«Почему вообще обсуждаются такие кандидатуры, как Юрич? Это странно.
Пусть он уважаемый тренер, но давайте посмотрим его последние результаты. В «Роме» отработал несколько месяцев и был уволен. «Саутгемптон» отправил в Чемпионшип. В «Аталанте» продержался около полугода», – сказал бывший футболист сборной России.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38047 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости