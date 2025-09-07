Соболенко снова выиграла US Open, поражение СКА Ларионова, Португалия с дублем Роналду разгромила Армению, умер Кен Драйден, Клаудиньо объяснил слова про уход из «Зенита» и другие новости

1. Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open. В финале она победила Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6(3).

2. В Фонбет Чемпионате КХЛ СКА проиграл «Шанхай Дрэгонс» (4:7) в первом матче при Ларионове, ЦСКА победил «Динамо» (6:2), «Металлург» обыграл по буллитам «Ак Барс», «Салават Юлаев» уступил «Торпедо».

3. Квалификация ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Англия обыграла Андорру, Сербия одолела Латвию. Криштиану Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере и обновил мировой рекорд по голам за сборную.

4. Умер Кен Драйден. 6-кратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и вратарю сборной Канады в Суперсерии-1972 было 78 лет, он боролся с раком.

5. Клаудиньо объяснил свои слова о влиянии конфликта на Украине на уход из «Зенита»: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем». Также футболист отметил несправедливость отстранения российских команд и заявил , что привязан к России. Однако депутат Свищев не собирается отзывать заявление в Генпрокуратуру: «Зачем? Мы его ни в чем не обвиняем. Пусть он докажет свою любовь и лояльность к России».

6. Евробаскет-2025 . 1/8 финала. 21+5+12 Велички помогли Литве справиться с Латвией, 33 очка Йокича не спасли Сербию от проигрыша Финляндии.

7. «Спартак» объявил об уходе Хесуса Медины в саудовский «Дамак».

8. Гран-при «Формулы-1» в Италии. Ферстаппен выиграл квалификацию и побил рекорд круга, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й.

9. Товарищеские матчи. «Зенит» обыграл «Сьон» – 5:3. «Краснодар» сыграл вничью с медиафутбольным ФК «10» – 2:2.

10. «Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря.

11. Кирилл Глебов пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра. Игрок ЦСКА получил повреждение в матче России с Иорданией.

12. UFC Paris: Имавов победил Борральо единогласным решением судей, Сен-Дени задушил Руффи, Фахретдинов нокаутировал Густафссона.

13. Кубок Содружества по биатлону. Домичек и Евменов выиграли одиночную эстафету у мужчин, Гришина и Каплина – у женщин .

14. Полиция вызвала на допрос до 10 игроков «Крыльев» – для выяснения, за что выплачивались повышенные бонусы и зарплата, утверждает «Mash на спорте».

15. «Большая швейцарка». Магсудлу лидирует после третьего тура, Гукеш, Прагнанандха и Мишра делят 2-е место, Непомнящий, Фируджа и Ниманн отстают на балл.

16. Женский чемпионат мира по волейболу-2025. 1/2 финала. Япония проиграла Турции, Италия на тай-брейке одолела Бразилию.

17. Захарян сменил номер в «Сосьедаде» в 3-й раз за три сезона. Хавбек будет играть под 21-м.

18. Российские гребцы получили лопасть весла с автографом Путина за победу в командном зачете Владивостокской регаты.

19. Велокоманда «Israel Premier Tech» убрала из названия «Израиль» после пропалестинских протестов на «Вуэльте».

Цитаты дня.

Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»

Рафинья пожаловался на аниматора Диснейленда в Париже: «Почему всех белых детей обняли, а моего сына – нет? Этот сотрудник – дерьмо 🤬. Ненавижу вас»

Депутат Журова о пиве на стадионах: «Ограничения вводили, когда была ощутимая алкоголизация населения, фанаты часто неадекватно вели себя. Сейчас все нормализовалось, можно возвращать »

Распадори о Гаттузо в перерыве игры с Эстонией: «Я получил подзатыльник, были пощечины . Он показывает, насколько важна футболка сборной Италии»

Макс Ферстаппен: «Есть ли шанс, что я когда-нибудь окажусь в «Феррари»? Да»

Пирс Морган: «В жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и голы Роналду . 40 лет – а он продолжает вколачивать мяч в сетку и обновлять мировые рекорды»