ЦСКА выиграл 1-й матч в КХЛ после возвращения Никитина на пост тренера – 6:2 с «Динамо»

Игорь Никитин выиграл первый матч в КХЛ после возвращения в ЦСКА.

Сегодня армейский клуб одержал победу над «Динамо » (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый матч Игоря Никитина в чемпионате после возвращения на пост главного тренера ЦСКА .

Напомним, 52-летний специалист летом вернулся в московский клуб после четырех сезонов во главе «Локомотива».

«Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!» Болельщики ЦСКА вывесили баннер в адрес Никитина во время матча с «Динамо»