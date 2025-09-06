ЦСКА выиграл 1-й матч в КХЛ после возвращения Никитина на пост тренера – 6:2 с «Динамо»
Игорь Никитин выиграл первый матч в КХЛ после возвращения в ЦСКА.
Сегодня армейский клуб одержал победу над «Динамо» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это первый матч Игоря Никитина в чемпионате после возвращения на пост главного тренера ЦСКА.
Напомним, 52-летний специалист летом вернулся в московский клуб после четырех сезонов во главе «Локомотива».
«Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!» Болельщики ЦСКА вывесили баннер в адрес Никитина во время матча с «Динамо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
