Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»

Экс-хавбека «Челси» Оскара выписали из больницы.

Во время планового медицинского обследования перед стартом предсезонных сборов с «Сан-Паулу» 11 ноября у Оскара были зафиксированы аномальные сердечные реакции, после чего игрок на короткое время потерял сознание и был госпитализирован. Сообщалось , что 34-летний футболист может завершить карьеру.

«Оскар был выписан из клиники имени Альберта Эйнштейна в это воскресенье. Обширное обследование, проведенное в больнице, подтвердило, что у игрока был эпизод вазовагального обморока (кратковременная потеря сознания из-за определенного триггера – Спортс’‘).

На протяжении всего пребывания в больнице состояние спортсмена было стабильно хорошим, в течение следующих нескольких дней он будет соблюдать медицинскую программу восстановления», – говорится в заявлении «Сан-Паулу ».