  Талалаев о Слишковиче: «Даже фамилию его не знал, однажды «Слабовичем» назвал ассоциативно. Взял команду, утопил, тебя вернули – ты снова топишь. И продолжаешь поливать людей вокруг?»
Талалаев о Слишковиче: «Даже фамилию его не знал, однажды «Слабовичем» назвал ассоциативно. Взял команду, утопил, тебя вернули – ты снова топишь. И продолжаешь поливать людей вокруг?»

Андрей Талалаев: однажды ассоциативно назвал Слишковича «Слабовичем».

Главный ренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о конфликте с бывшим тренером «Оренбурга» Владимиром Слишковичем.

– После матча с «Балтикой» Слишкович сказал, что ваша команда ничего не может в позиционной атаке. После этого вы его не отпускаете – в том числе уже после его отставки из «Оренбурга».

– Я его упомянул один раз, потому что он что-то опять начал говорить про «Балтику».

Если ты не можешь сделать и говоришь…Если ты делаешь и говоришь – пожалуйста, ты имеешь на это право. Ты взял команду, тебе дали шанс, ты отработал полгода, утопил эту команду. Тебя вернули еще раз, тебе опять дали полгода – и ты команду снова топишь. И ты продолжаешь поливать людей, которые вокруг?

Честно, я даже не знал его фамилию. Однажды его назвал «Слабовичем». Ассоциативно. В голове просто есть – у меня ассоциативное мышление.

То, что он мне сейчас говорит… Ну, ты сделай, – сказал Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Слишкович ответил Талалаеву, заявившему, что ему нравилось играть против Владимира: «Он думает, что станет выше других, унижая их. Это так не работает. Мозг должен быть быстрее языка»

