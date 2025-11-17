Глава «Динамо» Ивлев: «Хочется поблагодарить Карпина за самоотдачу, он искренне радел за клуб. Давайте поддержим штаб и игроков – справиться с трудностями мы сможем вместе»

Председатель совета директоров «Динамо»: вместе мы справимся с трудностями.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев обратился к болельщикам клуба после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

Карпин объявил , что покидает клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

«Дорогие болельщики «Динамо»!

Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас – результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему – и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.

Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу – он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболистам максимальную поддержку.

Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых – против махачкалинского «Динамо » и «Зенита » – «Динамо» проведет на домашнем стадионе, а еще одна против «Спартака » тоже пройдет в Москве. Убежден, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперед, к победам.

Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе.

Только Яшин – только «Динамо»! – говорится в обращении Ивлева.