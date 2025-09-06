КХЛ. «Металлург» победил «Ак Барс», ЦСКА играет с «Динамо» Москва, «Шанхай Дрэгонс» против СКА, «Салават» в гостях у «Торпедо»
Сегодня проходят очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Металлург» был сильнее «Ак Барса» (4:3 Б), «Салават Юлаев» проводит гостевой матч с «Торпедо», ЦСКА играет с «Динамо» Москва, «Шанхай Дрэгонс» противостоит СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
