Евробаскет-2025. 1/8 финала. Сербия сыграет с Финляндией, Литва встретится с Латвией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча плей-офф Евробаскета-2025.

В первый день стадии на выбывание Евробаскета-2025 сборная Сербии во главе с Николой Йокичем встретится с Финляндией Лаури Маркканена; Литва, обескровленная потерей Рокаса Йокубайтиса, встретится с Латвией и Кристапсом Порзингисом.

Евробаскет-2025

Рига, Латвия

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.