Евробаскет-2025. 1/8 финала. Сербия сыграет с Финляндией, Литва встретится с Латвией и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча плей-офф Евробаскета-2025.
В первый день стадии на выбывание Евробаскета-2025 сборная Сербии во главе с Николой Йокичем встретится с Финляндией Лаури Маркканена; Литва, обескровленная потерей Рокаса Йокубайтиса, встретится с Латвией и Кристапсом Порзингисом.
Рига, Латвия
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости