Live
70

Евробаскет-2025. 1/8 финала. Сербия сыграет с Финляндией, Литва встретится с Латвией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча плей-офф Евробаскета-2025.

В первый день стадии на выбывание Евробаскета-2025 сборная Сербии во главе с Николой Йокичем встретится с Финляндией Лаури Маркканена; Литва, обескровленная потерей Рокаса Йокубайтиса, встретится с Латвией и Кристапсом Порзингисом.

Евробаскет-2025

Рига, Латвия

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
logoсборная Латвии
logoсборная Литвы
logoсборная Финляндии
logoсборная Турции
logoсборная Сербии
logoсборная Швеции
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Португалии
logoсборная Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. Испания уступила Греции, Словения обыграла Израиль и другие матчи
1234 сентября, 20:38
Евробаскет-2025. Германия разгромила Финляндию, Турция обыграла Сербию и другие матчи
1323 сентября, 20:00
Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия вырвала победу у Испании и другие матчи
892 сентября, 20:30
Главные новости
Женская НБА. «Коннектикут» сыграет с «Финиксом», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой»
2 минуты назад
33:7 в заключительной 10-минутке принесли Германии уверенную победу над Португалией в 1/8 финала Евробаскета
22 минуты назад
Шейн Ларкин об игре со Швецией: «Мы были слишком самоуверенны. Хорошее напоминание»
4сегодня, 13:43
Джеди Осман поднялся на 4-е место в списке самых результативных турецких игроков на Евробаскете
сегодня, 13:30
«Клипперс» всегда следуют правилам потолка зарплат». Стив Балмер не стал упоминать штраф в 250000 долларов за предложение спонсорского контракта Деандре Джордану
сегодня, 13:15
Эргин Атаман: «Невероятный абсурд. Я решительно критикую ФИБА. Они не достигли своей цели»
6сегодня, 11:49
Турция с трудом справилась со Швецией благодаря 24+16+6 Алперена Шенгюна
4сегодня, 11:27
Деррик Уайт предсказал первую сборную НБА следующего сезона, включив в нее Джейлена Брауна
2сегодня, 11:03
Кевин Дюрэнт возложил вину за создание моды на суперкоманды на Боба Майерса
11сегодня, 09:48
Компания Aspiration, замешанная в скандале с Ленардом, предлагала партнерство и Марку Кьюбану
3сегодня, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
11 минут назад
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
45 минут назадВидео
Форвард Филлип Уилер подписал контракт Exhibit 10 с «Орландо»
57 минут назад
НБА наняла для расследования скандала с участием Ленарда ту же фирму, что занималась делами бывших владельцев «Финикса» и «Клипперс»
сегодня, 12:28
Гершон Ябуселе повалился на пол, забросив мяч из-за пределов площадки
сегодня, 10:43Видео
Неманя Недович присоединился к «Монако»
сегодня, 09:29Фото
Неэмиаш Кета: «Маззулла постоянно пишет мне сообщения поддержки или о том, как мне стать лучше»
сегодня, 08:39
«Что за дерьмовая тренировка». Дрэймонд Грин отреагировал на совместное занятие Джимми Батлера и Бадди Хилда
3сегодня, 08:15Видео
«Чикаго» отстранил Энджел Риз на половину матча с «Лас-Вегасом» за «наносящие вред» комментарии о партнерах
5сегодня, 07:54
Джейлен Браун чуть не проиграл забег со стримером IShowSpeed
2сегодня, 07:34Видео