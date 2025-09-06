«Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» – 2:2. Чемпион России сравнял счет на 90-й минуте, забив с пенальти
«Краснодар» и ФК «10» сыграли вничью в шоу-матче WINLINE Сквозь Вселенные.
Товарищеский матч
6 сентября, суббота
«Краснодар» – ФК «10» – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Кривцов (8), 1:1 – Назар (33), 1:2 – Скоропуп (61), 2:2 – Ревазов (90, пенальти).
«Краснодар»: Корякин, Оласа, Коста, Жубал, Пальцев, Петров, Аугустов, Кривцов, Са, Батчи, Перрен.
ФК «10»: Помазан, Тен, Чича, Гудай, Лыс, Клен, Назар, Скоропуп, Шера, Данилин, Кутуз.
Матч прошел в Краснодаре, на стадионе «Ozon Арена». Игру посетили 20 153 зрителей.
Первый гол ФК «10» забил воспитанник «Краснодара» Евгений Назаров. Полузащитник посвятил гол брату, которого не стало, когда игрок находился в академии «Краснодара».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости