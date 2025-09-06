«Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» – 2:2. Чемпион России сравнял счет на 90-й минуте, забив с пенальти

«Краснодар» и ФК «10» сыграли вничью в шоу-матче WINLINE Сквозь Вселенные.

Товарищеский матч

6 сентября, суббота

«Краснодар» – ФК «10» – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кривцов (8), 1:1 – Назар (33), 1:2 – Скоропуп (61), 2:2 – Ревазов (90, пенальти).

«Краснодар» : Корякин, Оласа, Коста, Жубал, Пальцев, Петров, Аугустов, Кривцов, Са, Батчи, Перрен.

ФК «10» : Помазан, Тен, Чича, Гудай, Лыс, Клен, Назар, Скоропуп, Шера, Данилин, Кутуз.

Матч прошел в Краснодаре, на стадионе «Ozon Арена». Игру посетили 20 153 зрителей.

Первый гол ФК «10» забил воспитанник «Краснодара» Евгений Назаров. Полузащитник посвятил гол брату, которого не стало, когда игрок находился в академии «Краснодара».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское .