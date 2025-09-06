  • Спортс
102

Захарян сменил номер в «Сосьедаде» в 3-й раз за три сезона. Хавбек будет играть под 21-м

Арсен Захарян вновь сменил игровой номер в «Сосьедаде».

Отныне 22-летний российский хавбек будет выступать за баскский клуб под номером 21.

В прошлом сезоне Захарян играл под 8-м номером, теперь он принадлежит 23-летнему воспитаннику «Реал Сосьедад» Беньяту Турриентесу.

В дебютном сезоне Захарян выступал в «Сосьедаде» под номером 12, под которым сейчас заявлен новичок команды хавбек Янхель Эррера из Венесуэлы.

Последние два матча текущего сезона Ла Лиги Захарян провел в запасе и еще не выходил на поле.

