Клаудиньо: «Я так привязан к России, что буду на стадионе на матче с Катаром. Очень хочу снова посетить РФ и посмотреть игру «Зенита»

Клаудиньо рассказал, что планирует посетить матч сборных России и Катара.

«Я так привязан к России, что в воскресенье буду на стадионе на товарищеском матче России с Катаром, чтобы увидеть товарищей по команде со времен «Зенита» и других футболистов, с которыми встречался в вашей стране.

К сожалению, из-за различных обязательств я пока не смог вернуться в Россию. Но очень хочу снова посетить ее и посмотреть матч «Зенита », – написал в открытом письме бывший полузащитник петербургского клуба, выступающий за катарский «Аль-Садд».

Сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с командой Катара в Эр-Райяне. Игра состоится в воскресенье, 7 сентября.

