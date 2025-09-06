Пирс Морган: «В жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и голы Роналду. 40 лет – а он продолжает вколачивать мяч в сетку и обновлять мировые рекорды»
Пирс Морган восхищен результативностью Криштиану Роналду.
Форвард сборной Португалии отметился дублем в ворота Армении (5:0) в квалификации ЧМ-2026.
«В жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и голы Роналду. 40 лет – а он продолжает вколачивать мяч в сетку и обновлять рекорды. Невероятный», – написал журналист.
Роналду забил 140 голов за сборную и обновил мировой рекорд. Португалец опережает Месси на 26 мячей
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пирса Моргана
