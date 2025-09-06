Распадори о Гаттузо в перерыве игры с Эстонией: «Я получил подзатыльник, были пощечины. Он показывает, насколько важна футболка сборной Италии»

Джакомо Распадори заявил, что главный тренер сборной Италии ударил его по шее.

Инцидент произошел в перерыве отборочного матча чемпионата мира-2026 между Италией и Эстонией (5:0). До 58-й минуты счет был 0:0.

После матча Алессандро Бастони рассказал , что Дженнаро Гаттузо «отвесил в перерыве пару оплеух». Распадори спросили, было ли это высказывание метафорическим.

«Нет, пощечины были настоящими, а я получил подзатыльник.

За эти дни он придал нам решимости и упорства. Гаттузо показывает, насколько важна футболка сборной Италии и кого мы представляем.

У нас талантливые игроки, просто нужно выложиться на поле и доказать это. Сегодня мы стабильно сыграли от начала до конца, ведь забить пять голов такой команде непросто.

Мы молодцы, что быстро это приняли и подготовились наилучшим образом, теперь нам нужно продолжать в том же духе», – сказал хавбек «Атлетико » и сборной Италии Джакомо Распадори в интервью Sky Sport Italia.

