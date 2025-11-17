Шешко пропустит не больше месяца из-за травмы колена. Форвард «МЮ» избежал серьезного повреждения (Sky Sports)
Беньямин Шешко выбыл на месяц из-за травмы.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко пропустит около месяца из-за травмы.
8 ноября футболист вышел на 60-й минуте матча против «Тоттенхэма» (2:2) в АПЛ, но на 88-й был вынужден покинуть поле. Сообщалось, что у него травма колена.
По данным Sky Sports, Шешко избежал серьезного повреждения и, как ожидается, пропустит максимум месяц.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports Premier League
