  • Шешко пропустит не больше месяца из-за травмы колена. Форвард «МЮ» избежал серьезного повреждения (Sky Sports)
Шешко пропустит не больше месяца из-за травмы колена. Форвард «МЮ» избежал серьезного повреждения (Sky Sports)

Беньямин Шешко выбыл на месяц из-за травмы.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко пропустит около месяца из-за травмы.

8 ноября футболист вышел на 60-й минуте матча против «Тоттенхэма» (2:2) в АПЛ, но на 88-й был вынужден покинуть поле. Сообщалось, что у него травма колена.

По данным Sky Sports, Шешко избежал серьезного повреждения и, как ожидается, пропустит максимум месяц.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports Premier League
