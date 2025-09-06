«Спартак» объявил об уходе Медины в «Дамак»

«Спартак» объявил об уходе Хесуса Медины.

«Полузащитник перешел в «Дамак » из Саудовской Аравии. В 58 матчах за красно-белых он забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака » и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.