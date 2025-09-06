«Спартак» объявил об уходе Медины в «Дамак»
«Спартак» объявил об уходе Хесуса Медины.
«Полузащитник перешел в «Дамак» из Саудовской Аравии. В 58 матчах за красно-белых он забил 8 голов и отдал 7 ассистов.
Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Нули России с Иорданией – как вам?24439 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости