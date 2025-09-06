«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
Андре Онана, вероятно, перейдет в чемпионат Турции.
«Трабзонспор» достиг устной договоренности с «Манчестер Юнайтед» об аренде 29-летнего вратаря, сообщает Фабрицио Романо.
Теперь сделка зависит от решения самого игрока.
В прошлом сезоне АПЛ камерунец провел 34 матча и пропустил 44 гола. Подробная статистика выступлений Андре – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
