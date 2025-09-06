«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря

Андре Онана, вероятно, перейдет в чемпионат Турции.

«Трабзонспор » достиг устной договоренности с «Манчестер Юнайтед » об аренде 29-летнего вратаря, сообщает Фабрицио Романо.

Теперь сделка зависит от решения самого игрока.

В прошлом сезоне АПЛ камерунец провел 34 матча и пропустил 44 гола. Подробная статистика выступлений Андре – здесь .